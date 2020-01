Calciomercato Milan, il prossimo colpo arriva dalla Svizzera: l’identikit (Di giovedì 16 gennaio 2020) Calciomercato Milan, incontro con l’agente del calciatore del Basilea che potrebbe arrivare in questa sessione di mercato Dopo l’arrivo di Kjaer dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto a 2.5 milioni di euro, il Milan è alla ricerca di un altro difensore per rinforzare il reparto. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, oggi pomeriggio sarebbe … L'articolo Calciomercato Milan, il prossimo colpo arriva dalla Svizzera: l’identikit proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Rodriguez va in Turchia: è fatta con il #Fenerbahce - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milan, lavori in corso per lo scambio #Under-#Suso - SkySport : ?? #Milan, Ricardo #Rodriguez ha scelto: va al #Fenerbahce ?? I dettagli ? -