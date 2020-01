Calciomercato, Liverpool all'assalto su Havertz: pronti 125 milioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) I Reds sarebbero pronti a offrire una cifra monstre per assicurarsi il talento del Bayer Leverkusen a partire dalla prossima stagione. Leggi la notizia su foxsports

Vincy1993 : RT @restivogab: ???Secondo Mundo Deportivo, il #Liverpool in estate metterà sul piatto 107mln£ per Kai #Havertz del #BayerLeverkusen. #calci… - restivogab : ???Secondo Mundo Deportivo, il #Liverpool in estate metterà sul piatto 107mln£ per Kai #Havertz del #BayerLeverkusen. #calciomercato - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Sportitalia - Tonali già oltre i 50mln, per l'estate la Juve dovrà battere Liverpool, City e United -