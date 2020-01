Calciomercato Inter, show nerazzurro: scambio con la Roma + altri 3 super innesti, 11 da scudetto [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Calciomercato Inter – Inter veramente scatenato sul mercato, la dirigenza nerazzurra è sempre più consapevole di poter lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto e ha deciso di accontenare Antonio Conte in ogni rischiesta. Ma andiamo con ordine. Sembrava fatta per lo scambio Politano-Spinazzola, sull’asse Inter-Roma, poi lo stop di ieri sera, adesso una nuova fumata bianca. Non sono mancati i momenti di tensione: prima gli ulteriori test fisici per Spinazzola non autorizzati dalla Roma, poi la formula del trasferimento che non ha convinto i nerazzurri. Il nuovo accordo prevede un prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo se i due giocatori riusciranno a collezionare almeno 15 presenze da qui sino alla fine della stagione. I nerazzurri hanno in pugno anche l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud e accelerano per regalare ad ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

