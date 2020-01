Calciomercato Fiorentina, arrivano tre colpacci: come cambia l’11 per l’assalto all’Europa [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina ha cambiato passo. L’arrivo dell’allenatore Iachini ha portato gli effetti sperati per il club viola, l’esonero di Vincenzo Montella forse è arrivato troppo tardi, la squadra ha perso punti ingenui. La Fiorentina è reduce da un pareggio ed una vittoria nel campionato di Serie A e dall’importante qualificazione ai quarti di Coppa Italia, vera e propria impresa contro la lanciata Atalanta. La dirigenza nel frattempo è scatenata sul fronte Calciomercato, diverse trattative nelle ultime ore. La Fiorentina si è già regalata l’attaccante Cutrone, un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, l’ex Milan è già andato in gol proprio nella partita di Coppa Italia. Finita? Macchè, la dirigenza vola sta per chiudere altri due importanti colpi, uno per reparto. Per la difesa è ai dettagli l’accordo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

