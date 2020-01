Calciomercato Brescia: in arrivo Bjarnason, superata la concorrenza del Genoa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Calciomercato Brescia: Bikir Bjarnason sarà presto un nuovo giocatore delle Rondinelle, superata la confusione del Genoa Dopo Skrabb un nuovo calciatore è pronto ad approdare alla corte di Corini. Birkir Bjarnason diventerà un nuovo giocatore del Brescia. Come riporta Gianluca Di Marzio le Rondinelle hanno superato la concorrenza del Genoa (che lo aveva cercato nei giorni scorsi). Il centrocampista islandese è pronto allo sbarco in Italia: accordo trovato con Cellino dopo non averlo trovato con la dirigenza ligure. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

