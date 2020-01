Calciomercato 16 gennaio: scambio Politano-Spinazzola, salta tutto? Milan-Suso, titoli di coda! (Di giovedì 16 gennaio 2020) Calciomercato 16 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 16 gennaio. Trattative e affari in tempo reale. INTER– A rischio lo scambio con la Roma per quel che riguarda Politano-Spinazzola. I nerazzurri vorrebbe approfondire le visite mediche sul terzino giallorosso ed escludere l’obbligo di riscatto sulle dinamiche dell’affare. ROMA– Come accennato, a rischio il … L'articolo Calciomercato 16 gennaio: scambio Politano-Spinazzola, salta tutto? Milan-Suso, titoli di coda! proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

