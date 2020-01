Cado dalle nubi: trama, cast e curiosità sul primo film di Checco Zalone (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’ascesa di Checco Zalone nell’Olimpo degli attori più redditizi della storia del cinema italiano inizia qui, nel 2009, con Cado dalle nubi: il film diretto da Gennaro Nunziante viene riproposto giovedì 16 gennaio alle 21.35 su Canale 5. Cado dalle nubi, il trailer Cado dalle nubi, la trama Checco è un giovane cantante pugliese che sogna il grande successo nel mondo dello spettacolo e, per mantenersi, lavora come muratore nella ditta dello zio a Polignano a mare. È fidanzato con Angela, parrucchiera, che lo lascia perché desidera avere accanto un uomo con un lavoro più stabile, con il quale costruire una famiglia. Per Checco è una doccia fredda: triste e amareggiato lascia la Puglia per Milano, sperando che la moderna metropoli del nord gli possa spalancare le porte del successo… Cado dalle nubi, il cast Il cast è ricco di attori italiani noti in tv: Giulia Michelini, ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

alessan63456465 : @Rinaldi_euro Beh si era capito dal Film di Zalone ' Cado dalle Nubi' ???????? LoL - LuciaMosca1 : (Il film romantico stasera in TV: 'CADO DALLE NUBI' giovedì 16 gennaio 2020) Segui su: La Notizia -… - PadawanLuca : @GioMalafarina @Frances48545188 @matteosalvinimi E interpretava un leghista in Cado dalle nubi -