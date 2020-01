Cado dalle Nubi, stasera su Canale 5 il film d'esordio di Checco Zalone (Di giovedì 16 gennaio 2020) Va in onda stasera su Canale 5 alle 21:20 Cado dalle Nubi, il film che segnò l'esordio sul grande schermo di Checco Zalone. Cado dalle Nubi e Checco Zalone tornano stasera su Canale 5 alle 21:20 per una serata all'insegna del divertimento con il film che ha visto l'esordio sul grande schermo del comico pugliese. Mentre il suo film Tolo Tolo, attualmente nelle sale, continua a dominare la classifica degli incassi settimanali, in televisione arriva stasera il film d'esordio di Checco Zalone. Cado dalle Nubi è la storia di Checco, un giovane cantante pugliese con il grande sogno di poter avere un giorno successo nel mondo dello spettacolo. Ma la strada è lunga e difficile, tanto che per mantenersi lavora come muratore nella ... Leggi la notizia su movieplayer

