Cado dalle Nubi film stasera in tv 16 gennaio | cast | trama | curiosità | streaming

Cado dalle Nubi è il film stasera in tv giovedì 16 gennaio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. Cado dalle Nubi film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 27 novembre 2009GENERE: CommediaANNO: 2009REGIA: Gennaro Nunziantecast: Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona, Gigi Angelillo, Anna Ferruzzo, Ludovica Modugno, Sereno Bukasa, Stefano Chiodaroli, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Francesca Chillemi, Claudia PenoniDURATA: 114 Minuti Cado dalle Nubi film stasera in tv: trama Checco (Zalone) è un simpatico cantante pugliese che sogna di diventare famoso e far carriera nel mondo dello spettacolo. Per vivere lavora nei week end in una gelateria e come cantante di piano-bar a Polignano a Mare. La sua fidanzata Angela, che ha sempre ...

