Cacio e Pepe Festival, a Eataly Roma dal 17 al 19 gennaio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Possono essere tonnarelli, rigatoni, mezze maniche o spaghettoni; l'importante è che siano al dente – o al chiodo per i palati più estremisti – e che siano conditi con la giusta quantità di Pepe nero e pecorino. Stop. Sono gli ingredienti base della (pasta) Cacio e Pepe che, insieme alla carbonara e all'amatriciana, costituisce la triade delle meraviglie, la santissima trinità dei primi della cucina Romana. Ed è in onore di questo iconico piatto della tradizione, semplice solo all'apparenza, che Eataly Roma lancia il primo Cacio e Pepe Festival del nuovo anno, in programma in ...

