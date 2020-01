Buschini: chiusura discarica è impegno mantenuto Regione, via bonifica Valle Sacco (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “La chiusura della discarica di Colle Fagiolara a Colleferro e’ un altro impegno mantenuto dalla Regione Lazio con i cittadini di tutto il comprensorio” “Il grazie va innanzitutto alle tante persone che hanno portato avanti questa battaglia, che si e’ vinta grazie alla sinergia della Regione e gli amministratori locali con a capo i sindaci”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “Si e’ aperta una fase nuova- prosegue Buschini- per uno sviluppo green, sostenibile, che tuteli la salute della comunita’. Oggi e’ iniziata la fase operativa per la bonifica della Valle del Sacco cosi’ come avevo annunciato e contestualmente si e’ posto un lucchetto ad una discarica del nostro territorio. Si volta pagina con fatti concreti”. L'articolo ... Leggi la notizia su romadailynews

Buschini chiusura Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Buschini chiusura