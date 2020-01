Bullismo a disabile: su Whatsapp umiliavano il compagno con foto e video (Di giovedì 16 gennaio 2020) Bullismo a un disabile a Roma. 4 studenti di una scuola di Roma hanno denigrato e offeso per giorni, uno studente disabile di 15 anni a cui è stato dato come nome di fantasia, Luigi. I 4 minorenni per potere continuare ad offenderlo impunemente hanno anche creato un gruppo a lui intitolato su Whatsapp. Allo studente del secondo anno di liceo che soffre di problemi di disabilità, era ormai diventato un tormento il recarsi a scuola. Stanco de sopprusi è riuscito a farsi coraggio e a denunciare i suoi aggressori. Bullismo a disabile scuola Il gruppetto era composto da tre ragazzi e una ragazza e, per loro è arrivato l’ ammonimento per cyberBullismo firmato dal Questore di Roma. Il padre del ragazzo ha richiesto che fosse emessa una misura di prevenzione dalla Divisione polizia anticrimine, a protezione di suo figlio. Il genitore, era ormai preoccupato per lo stato di profondo ... Leggi la notizia su kontrokultura

