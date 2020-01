Bufera sulla scuola romana che divide gli alunni per ceto sociale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una «mappatura» degli alunni in base al ceto sociale. Sul sito dell’istituto di via Trionfale a Roma è stata pubblicata una presentazione (che al momento è già stata rimossa) che classificava le diverse sedi in base alle fasce economico – culturali degli alunni che le frequentano: «La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana». Non è finita. La presentazione continua così: «Il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo accoglie prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie ... Leggi la notizia su vanityfair

