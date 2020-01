Brunori SAS presenta il nuovo album: «In politica, come nella musica, il linguaggio è tutto» – Video (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sono le 11 di mattina del 10 gennaio e il nuovo disco di Brunori Sas ha appena qualche ora di vita. Un centinaio di fan e una quindicina di giornalisti sono in fila fuori dalla Casa degli Artisti, un vecchio edificio Bauhaus di Milano dietro corso Garibaldi rimesso a nuovo, dove Dario (suo nome di battesimo) li aspetta per parlare di Cip!, uscito a tre anni di distanza dal successo di A casa tutto bene. All’ingresso gli organizzatori consegnano ai giornalisti una cartella stampa che, tra le altre cose, contiene una lista di regole di scrittura. «Delle premesse», scrive Brunori, «per non cadere nel tranello di ripetermi». Tra queste spicca la seconda: «Non avrei parlato in modo diretto di stretta attualità o di argomenti sociali». Ma rispettare le regole è troppo facile. La linearità non è certo cosa d’artista. Tutti i presenti all’incontro hanno bene a mente i ... Leggi la notizia su open.online

