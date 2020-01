Brunori Sas, l'album «Cip!» è la sua fotografia «senza filtro bellezza» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio è uscito** Cip!**, il nuovo album di Brunori Sas, che torna, tre anni dopo il lavoro precedente, con un disco di inediti che porterà poi in tour, il suo primo nei palazzetti, in partenza a marzo. Cip!, inoltre, arriva dieci anni dopo il primo disco (Vol.1, 2009), periodo durante il quale Brunori, al secolo Dario Brunori, si è affermato nella scena italiana dei cantautori contemporanei, forte soprattutto di una scrittura profonda. In questi anni, ovviamente, sono cambiate tante cose, anche per questo Cip! è un disco che si muove secondo una traiettoria che esula dalle leggi temporali, tra tentato recupero da parte del cantautore calabrese della spontaneità di scrittura degli inizi e, nel contempo, distacco dai temi di attualità per raccontarne altri, più intimi e universali. È lo stesso Brunori Sas a raccontare alla stampa, in una scoppiettante presentazione dove ... Leggi la notizia su gqitalia

