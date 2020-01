Bruno Peres torna in campo con la Roma: l’accoglienza del tifo giallorosso (Di venerdì 17 gennaio 2020) Bruno Peres torna in campo con la maglia della Roma. Il tifo giallorosso al Tardini lo accoglie con un boato e dei cori Bruno Peres torna a calcare il campo con la maglia della Roma. Lo fa dopo le esperienze, non fortunate, con le maglie di San Paolo e Sport Recife. Fonseca gli ha concesso una manciata di minuti nella gara contro il Parma. All’ingresso in campo del brasiliano i tifosi giallorossi presenti al Tardini lo hanno dapprima accolto con un boato, per poi intonare dei cori: «Bruno, Bruno, Bruno». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

OfficialASRoma : 79': tocca a Bruno Peres! Il brasiliano prende il posto di Florenzi. Bentornato! #ParmaRoma 0-2 - OfficialASRoma : ?? Ecco i nostri convocati per #RomaJuve ?? Fuori Fazio e Kluivert ?? A disposizione Bruno Peres che indosserà la… - emilianoavanti : Il mio commento tecnico: o mama mama mama lo sai perché me scoppia er corason ho visto Bruno peres ho visto Bruno… -