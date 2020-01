Bruno Arena dei Fichi d’India torna al cinema: oggi il comico come sta? (Di giovedì 16 gennaio 2020) torna al cinema Bruno Arena, mattatore dei Fichi d’India, dopo una lunga assenza, scopriamo come sta oggi il comico torna al cinema Bruno Arena, il mattatore del duo I Fichi d’India di cui fa parte Max Cavallari. Assente da qualche tempo a causa di un’emorragia cerebrale che lo ha colpito nel 2013, il comico sarà nel film ‘Uno di noi’. Nel cast della pellicola c’è il figlio Gianluca, anch’egli comico e cabarettista di professione. Il genere del film rientra nell’ambito della commedia d’azione e a produrlo sarà la ADE Production & Associated Producers. La notizia del ritorno di Arena alla recitazione è stata data nel giorno del suo 63esimo compleanno, che ha festeggiato il 12 gennaio scorso. Il ritorno di Bruno al cinema è stato accolto con grande gioia da tutti gli amici che hanno fatto vivissimi auguri all’attore. Bruno Arena nel film insieme al figlio Gianluca In un post sulla ... Leggi la notizia su kontrokultura

