Brignone: «Dobbiamo fare qualcosa per il pianeta. Greta? Non mi convince, è manipolata» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Secolo XIX intervista la sciatrice Federica Brignone. Sabato, al Sestriere, cercherà di vincere il gigante. Racconta di essere molto competitiva. «Sono una competitiva nello sci come nella vita. Grazie a una particolare sensibilità nei piedi sento tutto e in gara cerco di disegnare una discesa pulita: è una sensazione bellissima». E anche perfezionista, al limite dell’ossessione. «La perfezione è un po’ un’ossessione, se sbaglio mi giudico e a volte vado in crisi, anche se meno di qualche anno fa. Voglio eccellere, sugli sci come quando faccio surf. Ho uno stile di vita sano, ci tengo alla cura della mia persona. Ma non sono maniaca, so anche godermi la vita». Federica racconta il segreto che riesce a farla piegare come un motociclista tra le porte larghe. «Cerco il taglio, voglio sentire lo spigolo e tirare la curva come se avessi un compasso per disegnare la traiettoria. Il ... Leggi la notizia su ilnapolista

