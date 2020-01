Brexit, Merkel: "Campanello d'allarme, l'UE sappia reagire" (Di giovedì 16 gennaio 2020) La cancelliera tedesca Angela Merkel, giunta al suo ultimo mandato, è convinta che la Brexit darà uno scossone all'Unione Europea e fungerà da Campanello d'allarme per mettere in atto una reazione che sia innovativa, creativa e attrattiva. A due settimane dall'effettivo addio del Regno Unito all'Unione Europea, Merkel ha dichiarato al Financial Times:Vedo l’Unione europea come la nostra assicurazione sulla vita. La Germania è troppo piccola per essere influente da sola, ed è per questo che dobbiamo sfruttare tutti i vantaggi del mercato unico.E questo vale anche per tutti gli altri Paesi che fanno parte dell'UE, a cominciare dall'Italia che senza l'Europa sarebbe in condizioni ben peggiori di quelle attuali, anche se i detrattori dell'UE continuano a sostenere il contrario. Elezioni Gb, trionfo dei conservatori. Johnson: "Brexit il 31 ... Leggi la notizia su blogo

deboraDDI : Angela #Merkel dice al @FinancialTimes che la #Brexit deve suonare come una sveglia per l'Unione europea. Sì, ma so… - polisblogit : Brexit, Merkel: 'Sarà un campanello d'allarme, l'Europa sappia reagire' - MilanoFinanza : Merkel: Brexit un campanello di allarme, Ue sia più competitiva -