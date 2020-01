Bose chiude tutti i negozi tra Europa, America, Australia e Giappone: centinaia di licenziamenti per il passaggio all’e-commerce (Di giovedì 16 gennaio 2020) Bose chiuderà tutti i 119 negozi presenti in Europa, Nord America, Australia e Giappone. Con una nota il produttore Americano, noto per le sue cuffie e i suoi sistemi di riproduzione audio, ha spiegato che i propri prodotti sono sempre più acquistati online e per questo ha deciso di dire basta alle vetrine, visto il “drammatico passaggio” dai negozi fisici all’e-commerce. La chiusura dei punti vendita “comporterà il licenziamento di centinaia di dipendenti“, ma il numero esatto “non verrà diffuso”. In merito ai posti di lavoro, l’azienda precisa che i lavoratori coinvolti riceveranno assistenza per il ricollocamento, oltre alla liquidazione. Bose ha aperto il suo primo negozio negli Stati Uniti nel 1993. “In origine i nostri negozi offrivano alle persone l’opportunità di sperimentare, testare e confrontarsi con noi sui sistemi di home ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

