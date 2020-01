Bose chiude più di 100 negozi: venderà solo via ecommerce (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Photo by Gary Hershorn/Corbis via Getty Images) Il colosso statunitense delle apparecchiature audio Bose, tra i brand più apprezzati da musicisti ed esperti, ha deciso di chiudere tutti i suoi punti vendita negli Stati Uniti, Europa, Giappone e Australia per concentrarsi soltanto sull’ecommerce, canale in cui negli ultimi anni ha riportato le vendite maggiori. Si tratta nel complesso di circa 119 negozi Bose presenti nei diversi paesi, in cui i clienti possono andare a testare la tecnologia audio dei prodotti e ricevere informazioni sulle caratteristiche specifiche delle diverse cuffie, auricolari, smart speaker e sistemi di amplificazione audio prodotti dalla casa americana. La chiusura di questi punti vendita inizierà già da prossimi mesi. Da quanto si legge nel comunicato stampa riportato da The Verge, i circa 130 negozi presenti in Cina, Emirati Arabi Uniti, India, Sudest asiatico ... Leggi la notizia su wired

vincos : Bose chiude i negozi a causa dell'ecommerce. Non si provano più le casse prima di comprarle. Segno dei tempi - AppleNews_it : RT @pcexpander: Bose chiude più di 100 store fisici nel mondo: coinvolti anche quelli europei, ecco perché#pcexpander #cybernews #android #… - shatarup_ : RT @pcexpander: Bose chiude più di 100 store fisici nel mondo: coinvolti anche quelli europei, ecco perché#pcexpander #cybernews #android #… -