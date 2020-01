Bose chiude i negozi ‘fisici’, i prodotti saranno venduti online (Di giovedì 16 gennaio 2020) Bose chiude i negozi ‘fisici’ per vendere solo online. La decisione è stata comunicata dall’azienda che punta forte sull’e-commerce. ROMA – Bose chiude i negozi ‘fisici’ per vendere solo online. L’e-commerce continua mietere vittime e questa volta a farne le spese è stata l’azienda americana che ha deciso di mettere fine ai punti vendita in Europa (e non solo) per puntare forte sul mondo di internet. “Il piano – fanno sapere dall’azienda – sarà attuato nei prossimi mesi con i prodotti che ormai sono acquistati solo online. Una volta i nostri negozi offrivano l’opportunità di sperimentare, testare e confrontarsi con noi sui sistemi di home entertainment. Ai tempi era un’idea radicale, ma ci siamo concentrati su quello di cui i nostri clienti avevano bisogno. Ora la stessa cosa anche se in ... Leggi la notizia su newsmondo

