Borgonzoni lancia sondaggio politico sull’Emilia Romagna tra i suoi fan, ma stravince Bonaccini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Davvero singolare quanto avvenuto in queste ore sulla pagina Facebook di Lucia Borgonzoni, visto che la candidata della Lega ha deciso di lanciare un sondaggio politico tra i suoi fan per quanto riguarda il voto per la presidenza della Regione Emilia Romagna. A conti fatti, un autogol il suo, in linea con quanto riportato di recente a proposito di uno dei punti che fanno parte del suo programma. Diventa pertanto importante analizzare più da vicino l’esito di questa particolare sfida social, a colpi di “mi piace” per lei e Bonaccini. L’esito del sondaggio politico sui social per l’Emilia Romagna Come si può notare dall’immagine che abbiamo riportato nel nostro articolo, più in particolare, Lucia Borgonzoni ha proposto ai proprio fan, tramite un post specifico, di scegliere tra la coppia formata da Bonaccini e Zingaretti da un lato, e quella composta da ... Leggi la notizia su bufale

