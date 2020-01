Bonaccini-Borgonzoni, perché è saltato il confronto TV (Di giovedì 16 gennaio 2020) È saltato il confronto TV tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini: i due candidati alle elezioni regionali in Emilia Romagna dovevano confrontarsi nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio. A causa della cancellazione dell’impegno di Borgonzoni, però, il confronto che sarebbe dovuto andare in onda nella serata di giovedì, non si svolgerà. La candidata leghista ha spiegato le sue motivazioni. Salta confronto TV Borgonzoni-Bonaccini Cambio di programma: giovedì 16 gennaio non ci sarà alcun confronto TV tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini. Una nota di Sky Tg24 , infatti, precisa che il confronto “non è mai stato fissato”. Perciò, le registrazioni del pomeriggio sono annullate così come la messa in onda prevista per la stessa serata. Da giorni, tuttavia, la candidata leghsta aveva pubblicizzato sui suoi profili social il tanto atteso evento, al quale lei stessa ha dato ... Leggi la notizia su notizie

matteosalvinimi : E adesso chi glielo dice a Bonaccini, ai piddini e ai pesciolini?!? ?? Piazze incredibili, Amici. A Piacenza e non s… - LegaSalvini : #Borgonzoni: Il PD di Bonaccini non solo vuole cancellare i Decreti sicurezza ma vuole regalare ai 'migranti' i ben… - fanpage : Regionali Emilia-Romagna, Borgonzoni lancia sondaggio e i suoi fan preferiscono Bonaccini a lei -