Bologna, camion della Lega si incastra sotto il ponte. Ironia sui social: “In Emilia non passa” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Su Facebook e Twitter da ore circola una foto che ritrae un furgone pubblicitario della Lega, con Matteo Salvini e la candidata alle elezioni regionali in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni, sotto a un ponte. La foto sarebbe stata scattata a Castel Maggiore, nel Bolognese: "In Emilia Romagna non si passa", ironizzano sui social. Leggi la notizia su fanpage

