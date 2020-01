Blitz Finanza, pesce sequestrato e donato in beneficienza (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Guardia di Finanza del Reparto operativo aeronavale di Napoli ha sequestrato 3 esemplari giovani di pesce spada di dimensioni notevolmente inferiori rispetto a quelle previste dalle norme che tutelano le specie ittiche. Durante controlli nella zona vesuviana, l’imbarcazione delle fiamme gialle ha intercettato un natante da diporto i cui occupanti, intenti nella pesca del pesce spada, alla vista dei militari hanno tentato invano di liberarsi del pescato e di disfarsi anche delle attrezzature che stavano utilizzando, ma sono stati bloccati. Il pesce, dopo la verifica sanitaria effettuata dal personale veterinario dell’Asl Napoli 1 Centro, è stato devoluto in beneficenza a un ente caritatevole della provincia di Napoli. L'articolo Blitz Finanza, pesce sequestrato e donato in beneficienza proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

