Birds of Prey: un esordio a 52 milioni di dollari per il film con Margot Robbie? (Di giovedì 16 gennaio 2020) Margot Robbie sarà nuovamente Harley Quinn nel film Birds of Prey e l'esordio nelle sale è previsto a quota 52 milioni. Birds of Prey, il cinecomic al femminile con star Margot Robbie, potrebbe debuttare ai box office ottenendo 52 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nelle sale. Il sito Deadline ha infatti pubblicato le prime proiezioni riguardanti i risultati che dovrebbe ottenere il nuovo film prodotto da Warner Bros. Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sembra inoltre particolarmente molto popolare tra gli spettatori di età inferiore ai 25 anni di età e il film potrebbe quindi puntare a migliorare i dati previsti. Attualmente i migliori debutti nelle sale avvenuti nel mese di febbraio vedono Black ... Leggi la notizia su movieplayer

