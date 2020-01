Big Little Lies 3: Nicole Kidman non esclude che in futuro si realizzi la nuova stagione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Big Little Lies 3 potrebbe arrivare in futuro sugli schermi, ma Nicole Kidman ha spiegato perché i fan potrebbero attendere a lungo. Big Little Lies 3 potrebbe venire realizzata in futuro, anche se Nicole Kidman ha ammesso che i fan potrebbero attendere a lungo e attualmente non c'è ancora nulla in programma. La star ha infatti ammesso che l'idea di continuare la storia non è stata del tutto abbandonata dal team guidato dal produttore David E. Kelley. Nicole Kidman ha sottolineato: "Ci piacerebbe realizzare una terza stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ma ci sono delle idee che sono da tenere in considerazione molto più avanti... attualmente ci siamo concentrati su The Undoing". A rendere complicato un possibile ritorno ... Leggi la notizia su movieplayer

