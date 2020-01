Biathlon, Mondiali Giovanili 2020: i convocati dell’Italia. Sedici azzurrini a caccia delle medaglie a Lenzerheide (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Fisi ha comunicato quest’oggi ufficialmente l’elenco completo dei convocati che prenderanno parte ai prossimi Mondiali Giovanili 2020 di Biathlon, in programma dal 23 gennaio al 2 febbraio a Lenzerheide, in Svizzera. La spedizione tricolore sarà composta complessivamente da Sedici atleti, di cui sette ragazze e nove ragazzi, divisi nelle categorie Juniores e Giovani. Nella lista figurano anche Linda Zingerle e Martina Trabucchi, protagoniste nei giorni scorsi ai Giochi Olimpici Giovanili di Losanna. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per i Mondiali Giovanili 2020 di Biathlon: JUNIORES FEMMINILI – Samuela Comola – CS Esercito – Trabucchi Beatrice – CS Esercito – Zappa Martina – CS Esercito JUNIORES MASCHILI – Bionaz Didier – CS Esercito – Braunhofer Patrick – CS Carabinieri – ... Leggi la notizia su oasport

