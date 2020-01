Berlusconi contro Sardine e Movimento 5 Stelle: “Sono costole della sinistra” (Di giovedì 16 gennaio 2020) In una recente intervista, Silvio Berlusconi si è espresso in merito al clima politico attuale, scagliandosi contro i 5 Stelle e le Sardine definendo entrambi i movimenti come delle “costole della sinistra”. Molto dura la presa di posizione da parte del leader di Forza Italia, che si scaglia contro il clima politico attuale e prende … L'articolo Berlusconi contro Sardine e Movimento 5 Stelle: “Sono costole della sinistra” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

ignaziocorrao : A #Omnibus #forzaitalia critica il #M5S su #Libia. Peccato però che a decidere di affiancare la Francia nella guerr… - salvo93aba : @berlusconi In Italia si sono alternati governi di destra, sinistra, governi tecnici, governi pro europa e contro e… - bennuccia76 : RT @ignaziocorrao: A #Omnibus #forzaitalia critica il #M5S su #Libia. Peccato però che a decidere di affiancare la Francia nella guerra in… -