Bergamo premiata dalla rivista Forbes: è tra le 43 città più economiche da visitare nel 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Bergamo è stata inserita nella speciale classifica sui posti più economici da visitare nel 2020 stilata dalla rivista americana Forbes. Il capoluogo orobico è rientrato nella lista "The 43 Cheapest Places To Travel In 2020" per la soddisfazione del Comune: "Bergamo tra le migliori destinazioni 2020 (a prezzi ragionevoli) di tutto il mondo per i suoi dintorni, per il patrimonio artistico e culturale, per il cibo e molto altro". Leggi la notizia su fanpage

