Beautiful, Una Vita e Il Segreto: ecco cosa succede giovedì 16 gennaio, anticipazioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tornano su Canale 5, puntuali come sempre, le puntate inedite di Beautiful, Una Vita e Il Segreto; scopriamo quindi che cosa succederà oggi, giovedì 16 gennaio 2020, nelle tre soap pomeridiane. Beautiful, spoiler: Zoe in pericolo? Nell’appuntamento trasmesso ieri, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) ha fatto la conoscenza di Flo Fulton (Katrina Bowden); incitata da mamma Taylor (Hunter Tylo), la giovane Forrester ha dato l’impressione di essere convinta di adottare la neonata, che crede essere di Flo. Wyatt (Darin Brooks) intanto, alla notizia dell’adozione da parte di Steffy, si è preoccupato per Hope (Annika Noelle), chiedendo al fratello Liam (Scott Clifton) se la ragazza fosse pronta all’idea di “sostituire” la piccola Beth con una nuova sorella adottiva per Kelly. Quest’oggi, Steffy avrà modo di stringere tra le braccia la ... Leggi la notizia su tvsoap

SilvyeJolie : @fossiFiga Ero troppo grande ai tempi per essere stata una directioner, ma sappiamo letteralmente tutti che è una s… - AnaBarbaraTexas : #felizdiadelcompositor A Una Bellisima #BEAUTIFUL #COMPOSITORA @anabarbaramusic #gorgeous #regionalmexicano… - max_buonanno : @SpudFNVPN A beautiful mind ti fa una pippa cazzo -