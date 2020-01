Beastie Boys Story, il nuovo film di Spike Jonze in arrivo su Apple TV+ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Apple ha acquistato i diritti di distribuzione Beastie Boys Story, il nuovo documentario prodotto e diretto da Spike Jonze, che in passato aveva realizzato l’ormai iconico videoclip “Sabotage” del gruppo musicale statunitense. Ogni progetto che porta la firma di Spike Jonze è salutato con un misto di eccitazione e curiosità. Il regista a cui si … L'articolo Beastie Boys Story, il nuovo film di Spike Jonze in arrivo su Apple TV+ proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

