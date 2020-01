BATMAN vs SUPERMAN DAWN OF JUSTICE, ITALIA 1/ Curiosità e trama film con Ben Affleck (Di giovedì 16 gennaio 2020) BATMAN v SUPERMAN DAWN of JUSTICE in onda su ITALIA 1 oggi, 16 gennaio, alle 21:20. Nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams e Jeremy Irons. Leggi la notizia su ilsussidiario

threepeaks_ : Sto guardando Batman v Superman solo per un semplice motivo - emanuele2punto0 : Ma esattamente #Batman e #Superman perché devono combattere? ?????? #dawnofjustice - Elisatravv : Se hanno prodotto quindi speso tempo e miliardi per batman V superman io posso perdere una giornata a Genova -