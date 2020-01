“Batman v Superman” su Italia 1. I film stasera in tv giovedì 16 gennaio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 16 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera. Ecco i film del cinema stasera in tv, giovedì 16 gennaio: Cado dalle nubi – 21:20 Canale 5 Genere: Commedia Titolo originale: Cado dalle nubi Uscita: 2009 Nazionalità: Italia Durata: 99′ Regista: Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Francesca Chillemi, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini TRAMA Checco è un giovane cantante pugliese che sogna il grande successo nel mondo dello spettacolo e, per mantenersi, lavora come muratore nella ditta dello zio a Polignano a Mare. E’ fidanzato con Angela, parrucchiera, che lo lascia perché desidera avere accanto un uomo con un lavoro più stabile, con il quale costruire una famiglia. Per Checco è una doccia fredda: triste e amareggiato lascia la Puglia per ... Leggi la notizia su 2anews

SupereroiM : #DcComics: verranno #pubblicati da #Panini #Comics, i #fumetti della #casa #statunitense di #Batman, #Superman e… - 1926_cri : @gianluc36350733 @Maya84332010 Disse Batman Superman nel corpo di Goldrake. Ci fidiamo delle tue parole, supereroe - RetweetDc : RT @OmniversoBlog: Ieri, dopo una lunga ricerca, ho preso cinque bustine di #Lego #Minifigures #DC. Chi avrò trovato? #LegoSuperheroes #Leg… -