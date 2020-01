Batman v Superman: Dawn of Justice, il film DC: trama, cast e streaming (Di giovedì 16 gennaio 2020) Batman v Superman: Dawn of Justice, il film DC: trama, cast e streaming Avete presente quando due supereroi proprio non si sopportano? In Batman v Superman vediamo (inizialmente) proprio questo, l’astio di un supereroe verso un altro. Batman v Superman: Dawn of Justice è arrivato nelle sale nel 2016 grazie a Zack Snyder, è il secondo film del DC Extended Universe e ha lanciato diversi input sul grande schermo, tanto da poter approfondire (in seguito) alcuni personaggi singoli. Questo film è importante nell’universo DC perché è stato il primo in forma live-action a vedere protagonisti sia Batman che Superman. In questo film, poi, abbiamo avuto modo di conoscere personaggi importanti nell’universo DC: infatti, in seguito a questa pellicola (che ha funzionato da trampolino di lancio), abbiamo visto al cinema tante nuove pellicole dedicate a Wonder Woman e Aquaman. Nel ... Leggi la notizia su tpi

sourcream108 : StAsErA gUaRdO Batman vs Superman aNcHe sE fA sKiFoh xké Henry Cavilloneh è bonoh e GrAziEh a de uicer finalmente l… - 3KiB3 : Infami che mi avete messo Batman V Superman proprio stasera che c'è Monza-Trento ?? - Caesar_Reeves : RT @badtasteit: #BatmanvSuperman questa sera su Italia 1 il controverso film di #ZackSnyder -