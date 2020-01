“Basta bugie, vi ho mentito per 13 anni”: giornalista della tv di stato iraniana si dimette, altre due colleghe seguono il suo esempio (Di giovedì 16 gennaio 2020) La giornalista Gelare Jabbari ha scelto in questi giorni Instagram per motivare la scelta fatta un mese fa: “Scusatemi, ho mentito per 13 anni“. Zahra Khatami ha prima ringraziato per averla “seguita fino ad oggi”, e poi ha detto addio: “Non tornerò mai più in Tv. Perdonatemi“. La sua collega Saba Rad, ha fatto altrettanto: “Annuncio che dopo 21 anni di lavoro in radio e tv non posso continuare a lavorare nei media“. L’ondata di rabbia che ha investito l’Iran dopo l’abbattimento dell’aereo ucraino con a bordo 176 persone da parte di missili lanciati da Teheran – ma la cui responsabilità era stata in un primo momento negata da parte del regime – ha provocatola dura reazione di alcune giornaliste della televisione di stato, che hanno deciso di ribellarsi al controllo del governo sull’informazione nel Paese. Una sorta ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

