Basket: Shelvin Mack e l’Olimpia Milano si separano. Hapoel Gerusalemme nel futuro dell’ex NBA (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un breve comunicato, poche parole: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con Shelvin Mack per la risoluzione del contratto in corso“. Arriva così la notizia che già da tempo, e soprattutto dal’arrivo di Keifer Sykes, era nell’aria: la fine del breve, e non felice, passaggio del nativo del Kentucky dalle parti del Forum di Assago. Dopo la militanza in sette franchigie NBA tra il 2011 e il 2019, l’ultima delle quali a Charlotte con gli Hornets, Mack era giunto all’Olimpia con le stimmate di stella tra le principali non solo del campionato italiano, ma anche dell’Eurolega. Il suo impatto con il Basket europeo, invece, non si è rivelato all’altezza della situazione: non è mai riuscito a dare un contributo significativo alle performance della formazione allenata da Ettore Messina, che proprio per questo motivo è ... Leggi la notizia su oasport

