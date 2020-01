Basket femminile, Schio crolla a Lione nella decima giornata di Eurolega e si complica la strada verso i quarti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una prestazione semplicemente disastrosa (forse la peggiore dell’intera stagione) abbinata ad una giornata di grazia delle avversarie. È questa di fatto la spiegazione di fondo del tracollo della Famila Schio a Lione contro l’Asvel nella decima giornata della fase a gironi dell’Eurolega 2019-2020 di Basket femminile. Le campionesse d’Italia in carica non sono mai state sostanzialmente in partita, sprofondando progressivamente nel punteggio fino all’impietoso 85-48 della sirena finale maturato specialmente nei quarti dispari (27-13 il primo e 27-9 il terzo). Con il k.o. odierno, le venete conservano il terzo posto nel gruppo B con un record di 6 vittorie e 4 sconfitte ma vedono avvicinarsi ad un solo successo di distanza le transalpine, virtualmente qualificate per i quarti di finale. Prova di squadra di altissimo profilo a livello offensivo per le padrone ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Basket femminile, Schio crolla a Lione nella decima giornata di Eurolega e si complica la strada verso i quarti - GiovanniLamorte : RT @FIPBasilicata: Le attività del Centro Tecnico Federale si svolgeranno a Potenza presso il Complesso Sportivo 'R. Mazzola' sabato 18 gen… - FIPBasilicata : Le attività del Centro Tecnico Federale si svolgeranno a Potenza presso il Complesso Sportivo 'R. Mazzola' sabato 1… -