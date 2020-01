Basket, Eurolega 2020: i risultati del 16 gennaio. Il Khimki Mosca sorprende il Real Madrid, Barcellona corsaro in casa Fenerbahce (Di giovedì 16 gennaio 2020) Oltre a quella tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano, due ulteriori partite si sono giocate oggi all’interno della ventesima giornata di stagione regolare di Eurolega, conclusiva del doppio turno che è stato programmato per questa settimana. Andiamo a vedere cos’è successo negli incontri interessati, portatori di un gran numero di emozioni. LA CRONACA DI MACCABI TEL AVIV-OLIMPIA MILANO Khimki Mosca-Real MADRID 102-94 (25-21, 55-44, 80-69) Il Real cade un’altra volta a Mosca: dopo il CSKA, è il Khimki (al nono successo) a costringere alla quinta sconfitta gli uomini di Pablo Laso. La partenza degli ospiti sarebbe anche buona (6-9), ma lo show del duo Shved-Jerebko, in fatto di punti e assist, comincia qui: 9-0 di parziale e 15-9 a cavallo della metà del primo quarto. Il Real cerca di essere Thompkins, ma sul fronte Khimki emergono Timma ed Evans: +8 (29-21). Reyes e ... Leggi la notizia su oasport

