Basket, Eurolega 2020: a Tel Aviv non si vince. L’Olimpia Milano cade in volata con il Maccabi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Settimana nera per l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo il ko di martedì ad Istanbul contro l’Efes, la squadra di Messina cade anche a Tel Aviv contro il Maccabi per 69-63. Due sconfitte sicuramente prevedibili vista la forza delle avversarie, ma almeno oggi Milano è rimasta in partita fino all’ultimo, giocandosi male i possessi decisivi nell’ultimo quarto. Decima sconfitta per l’Armani Exchange (10-10), mentre il Maccabi si conferma imbattuto in casa, portandosi ad un record di 14-6. Super partita di Scottie Wilbekin, che è il miglior marcatore della partita con 22 punti. Importantissima per il Maccabi anche la doppia doppia di Othello Hunter, che mette a referto 14 punti e 14 rimbalzi. In casa Milano solo due giocatori in doppia cifra: Keifer Sykes (11) e Nemanja Nedovic (10). Olimpia che paga una brutta serata al tiro per il Chacho Rodriguez (1/7), che ... Leggi la notizia su oasport

