Bari, morto Mimmo Lerario lo chef storico del ristorante “Ai 2 Ghiottoni” il ricordo commosso tutto lo staff (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un annuncio che forse non si aspettavano in molti. Oggi, nelle prime ore di stamattina sulla pagina Facebook del ristorante “Ai due Ghiottoni” lo staff del noto locale ha voluto ricordare una persona speciale. Ieri è morto Mimmo Lerario lo chef storico del ristorante “Ai Due Ghiottoni” e tutto lo staff lo ha voluto ricordare così: “Nella giornata di ieri, purtroppo, è venuto a mancare uno dei nostri chef storici, il grande Maestro Mimmo Lerario. Una persona umile, professionale, gentile, sempre rispettosa, lavoratore onesto e scrupoloso. È stato un onore per noi affidare la cucina del ristorante Ai 2 Ghiottoni alle sue mani sapienti ed esperte. Da oggi siamo tutti un po’ più soli, ma continueremo a dare il 100% nel nostro lavoro ogni giorno, con la passione e la voglia di sempre, perché lui avrebbe voluto così. Ciao Mimì!” Leggi la notizia su baritalianews

antonioolivier5 : Bari, malore in officina dove lavora a nero: morto 56enne. La Procura apre un'inchiesta - cisl_bari : RT @FurlanAnnamaria: Ancora una tragedia sul #lavoro: un giovane di 26 anni a #Verbania morto in un’acciaieria. Una lunga scia di sangue do… - Ilikepuglia : Bari, colpito da un malore mentre lavora in nero: morto meccanico 56enne -