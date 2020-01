Barbara Alberti senza freni: “Pasquale Laricchia faccia da assassino, Valeria Marini la grassona” (Di giovedì 16 gennaio 2020) E anche Barbara Alberti ci è cascata. Qualche ora fa Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello ha ricordato una saggia cosa: ai tempi quando gli autori capivano che i discorsi dei ragazzi potevano degenerare, li richiamavano in confessionale per bloccarli ( eppure all’epoca la diretta non era in chiaro e non tutti potevano vedere se non a pagamento quanto accadeva). Oggi che molti più utenti, tra streaming, diretta su Mediaset Extra, video ripubblicati sui social, nessuno fa nulla. Non si spiega se no il motivo per il quale un autore, dopo aver sentito la prima delle tante frasi offensive e sessiste di Salvo Veneziano, non lo avrebbe dovuto fermare. Ed è vero che Pasquale, Patrick e Sergio non hanno fatto nulla ridendo, ma perchè nessuno quando il giorno dopo le frasi sessiste contro Elisa, Salvo ha usato le stesse espressioni per Paola di Benedetto, nessuno lo ha ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

