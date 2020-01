Barbara Alberti è la vera star del “Grande Fratello Vip”: l’outsider stravince sulle/sugli influencer (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ la storia più vecchia del mondo: puntiamo tutto sul più quotato, ma poi l’altro vince a mani basse. Appropriandoci indebitamente di una metafora calcistica: 100 euro sul Barcellona vincente, ma poi no, è il Maiorca (terzultimo in classifica) a spuntarla, magari con un clamoroso 3-0. E’ esattamente quello che sta succedendo al “Grande Fratello Vip“: tra un mare di influencer, modelli e showgirl, la più amata è una giornalista, una donna di cultura: Barbara Alberti. Combatte le stelle di instagram a suon di latinismi e citazioni dantesche; lava i piatti e mette tutti a sedere. Una scommessa vinta Potrà sembrare anacronistico e anche assurdo ma il pubblico televisivo si sta affezionando alla cultura di una donna preparatissima, che mastica il latino esattamente come l’italiano e che porta con sé un bagaglio di vita meravigliosamente ... Leggi la notizia su velvetgossip

MarioManca : «Si tratta di uno stupro verbale. Una ragazza bella e libera invece di suscitare ammirazione e divertimento suscita… - lapinella : Barbara Alberti. Come non amarti in ogni tua singola parola. #gfvip2020 #GFVIP - GrandeFratello : C'è una sola QUEEN nella Casa di #GFVIP ed è lei... SUPER BARBARA ALBERTI! ???????? -