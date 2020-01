Banca Popolare di Bari, il ristoro al 30% (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per gli azionisti della Banca Popolare di Bari spunta un ristoro del 30%. Il Corriere della Sera in un articolo a firma di Fabrizio Massaro spiega oggi che si prevedono due strade: transazioni caso per caso e incentivi. Sui dettagli sono al lavoro i commissari straordinari Antonio Blandini ed Enrico Ajello. Gli obbligazionisti invece, ha chiarito Gualtieri, saranno liquidati alla scadenza del bond (230 milioni nel 2021) dato che la Banca è in bonis. Per il ristoro si punta a una trattazione caso per casodelle posizioni dei soci che lamentano violazioni delle norme sulla vendita delle azioni, in vista di una transazione con l’istituto pugliese che verrà salvato con 1,4 miliardi di euro versati (con 700 milioni a testa) dal Fondo interBancario (Fitd) ed alla Banca pubblica Mediocredito Centrale (Mcc). La due diligence delle posizioni chiarirà quanto la Banca potrebbe accantonare come ... Leggi la notizia su nextquotidiano

