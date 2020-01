Banca Carige, Malacalza presenta una richiesta di risarcimento da 480 milioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una richiesta di risarcimento da 480 milioni di euro. È quanto richiesto da Malacalza a Carige, Fondo InterBancario di tutela dei depositi, anche con lo Schema volontario e alla trentina Cassa centrale Banca per il riassetto realizzato con l’aumento di capitale da 700 milioni votato all’assemblea di settembre. In quell’occasione i Malcalza decisero di non ostacolare l’ennesimo salvataggio dell’istituto. Il 27,5% degli industriali di origine piacentina, se fosse stato presente, avrebbe infatti pesato più del 47,6% che ha votato sì. A dicembre era poi arrivato il via libera di Consob all‘aumento di capitale senza il quale la continuità aziendale era a rischio. Ma anche l’impugnazione della delibera sulla ricapitalizzazione da parte degli azionisti di risparmio. Che, pur possedendo poco più di 25.500 titoli a fronte degli oltre 55,2 miliardi di azioni ordinarie, potrebbero anche ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

