Bambin Gesù, domani arriva Rony Roller Circus (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ promuovono l’iniziativa ‘Bambini in festa! Al Bambino Gesu’ arriva il circo’, venerdi’ 17 gennaio, in occasione della presenza a Roma del Rony Roller Circus, gia’ premiato al Festival del Circo di Montecarlo. L’evento, organizzato anche in vista della Giornata Mondiale del Malato che si celebra l’11 febbraio, sara’ accompagnato dalla presenza del cardinal Peter K.A. Turkson, Prefetto del Dicastero, di monsignor Bruno Marie Duffe’, Segretario del Dicastero, e di Mariella Enoc, Presidente del Bambino Gesu’. Alle ore 8.30, nella cappella dell’ospedale sul Gianicolo (piazza Sant’Onofrio 4), Turkson e Duffe’ concelebreranno una messa per i piccoli pazienti della struttura sanitaria e le ... Leggi la notizia su romadailynews

