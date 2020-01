Avete mai visto la sorella di Alessandra Mastronardi? Quando la bellezza è di famiglia [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Bellissima e sofisticata, Alessandra Mastronardi ha conquistato il cuore del pubblico del piccolo e grande schermo per le sue doti d’attrice ma non solo. Nata a Napoli, ha una sorella più piccola, Gabriella, a cui Alessandra è legatissima. Chi è Gabriella, la sorella di Alessandra Mastronardi FOTO Gabriella Mastronardi ha 28 anni ed è la sorella minore della più famosa Alessandra. Originaria di Roma, Gabriella vive a Milano per lavoro, dove fa parte dell’ufficio stampa del gruppo Mediaset. Non solo legatissime, le due sorelle si somigliano davvero tantissimo e sono in molti sui social a sottolineare la loro sofisticata bellezza. Inoltre la Mastronardi è solita condividere degli scatti non solo con Gabriella, ma con tutta la sua famiglia. Sempre attraverso i social, scopriamo che la ragazza è felicemente fidanzata con Tommaso, anche lui classe 1991. Non sappiamo se nel loro ... Leggi la notizia su velvetgossip

