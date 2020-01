Avellino, sfumano due obiettivi di mercato: il punto sulle trattative (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Lo sblocco del mercato renderà operativi i tesseramenti per l’Us Avellino 1912. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio per Francesco Bertolo, difensore classe ’91, che in questi giorni si è allenato con il gruppo guidato da Ezio Capuano. Accordo raggiunto anche per l’arrivo in prestito di Agostino Rizzo, esterno classe ’99, di proprietà del Livorno. Le trattative. Nelle ultime ore ha preso copro l’ipotesi Moses Odjer, centrocampista classe ’96, in forza alla Salernitana. Il ghanese il prossimo giugno andrà in scadenza con il club campano. Il tecnico di Pescopagano nutre grande stima nel giocatore. Non è escluso che potrebbe esserci l’asse di mercato visto che il club granata segue Fabiano Parisi. Accostato all’Avellino anche il centrocampista Nicolas Izzillo, classe ’94, ... Leggi la notizia su anteprima24

