Avanza la PERTURBAZIONE che ribalterà il METEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) E' da un po' di tempo che non utilizziamo le immagini satellitari quale strumento d'analisi METEO climatica. Strumento che, come ben sappiamo, è in grado di fornirci un'esaustiva panoramica di ciò che sta accadendo praticamente in "real time". D'altronde con un'Alta Pressione così invadente non c'era nulla da mostrarvi mentre oggi possiamo concentrarci su alcuni elementi che si riveleranno essenziali nel guidare il cambiamento. Dobbiamo volgere lo sguardo verso ovest e verso nord, ovvero in direzione dell'Oceano Atlantico. E' qui, infatti, che le cose stanno cambiando. E' possibile distinguere due minimi di Bassa Pressione, entrambi non distanti dall'Islanda e a caratterizzare un'ampia struttura depressionaria. Depressione che sta spingendo un sistema nuvoloso, se preferite un fronte perturbato, verso est e verso il Mediterraneo centro occidentale. L'Alta Pressione, ... Leggi la notizia su meteogiornale

Avanza PERTURBAZIONE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Avanza PERTURBAZIONE